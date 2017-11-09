Безбожная езда. Пьяный батюшка на Ровенщине устроил массовое ДТП

На Ровенщине священник Отец Димитрий так отпраздновал Дмитриев день, что попал в аварию вблизи села Антопиль на повороте на село Дмитриевка.

Происшествие случилось на трассе "Киев – Чоп". Пьяный батюшка совершил ДТП с четырьмя авто, пишет ТСН.

По предварительной информации в результате происшествия пострадали двое людей.

Как говорят очевидцвы, священник подрезал авто. После этого его машина столкнулась еще с двумя автомобилями.

Сразу после аварии поп, говорят очевидцы, пытался убежать с бутылкой водки. Когда же его задержали правоохранители, и провели тест на содержание алкоголя, результат впечатлил — более 3 промилле.

Как сообщает телеканал 24, у пассажирки одного из автомобилей сломана рука, у священника — разбита голова.

Известно, что Отец Димитрий служит в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Во время осмотра авто у него нашли незарегистрированный пистолет.

Напомним, 4 ноября в Черновцах злоумышленник за рулем микроавтобуса на пешеходном переходе сбил студентку, которая двигалась на зеленый сигнал светофора. Водитель даже не затормозил, девушку отбросило на несколько метров. Позже брошенный транспорт нашли в дворах недалеку от места аварии. Водителя за месяц до ДТП лишили прав за нетрезвую езду.

Видео: ТСН