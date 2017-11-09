Безбожная езда. Пьяный батюшка на Ровенщине устроил массовое ДТП

Во время осмотра авто у священника нашли незарегистрированный пистолет.
Происшествие случилось на трассе "Киев – Чоп". Пьяный батюшка совершил ДТП с четырьмя авто, пишет ТСН.
По предварительной информации в результате происшествия пострадали двое людей.
Как говорят очевидцвы, священник подрезал авто. После этого его машина столкнулась еще с двумя автомобилями.
Сразу после аварии поп, говорят очевидцы, пытался убежать с бутылкой водки. Когда же его задержали правоохранители, и провели тест на содержание алкоголя, результат впечатлил — более 3 промилле.
Как сообщает телеканал 24, у пассажирки одного из автомобилей сломана рука, у священника — разбита голова.
Известно, что Отец Димитрий служит в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Во время осмотра авто у него нашли незарегистрированный пистолет.
Напомним, 4 ноября в Черновцах злоумышленник за рулем микроавтобуса на пешеходном переходе сбил студентку, которая двигалась на зеленый сигнал светофора. Водитель даже не затормозил, девушку отбросило на несколько метров. Позже брошенный транспорт нашли в дворах недалеку от места аварии. Водителя за месяц до ДТП лишили прав за нетрезвую езду.
Видео: ТСН