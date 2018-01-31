В Киеве дочь выбросила на улицу тело умершей матери

Правоохранители не нашли на теле внешних повреждений.

В Киеве дочь вынесла тело матери на улицу kiev.informator.ua

В среду, 31 января, в Деснянском районе Киеве в одном из домов своей смертью умерла пожилая женщина, ее дочь, вместо того, чтобы вызвать полицию, вынесла тело на улицу.

Инцидент произошел по улице Милославская, 12, пишет "Информатор" со ссылкой на предварительные данные полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что внешних повреждений на теле умершей не было.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, туда же вызывали бригаду неотложной психиатрической помощи.

В Киеве дочь вынесла тело матери на улицу kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве в одной из пиццерий возле метро "Петровка" умер молодой человек, предположительно, после инъекции неизвестного вещества в шею. Узнать больше об инциденте можно здесь.