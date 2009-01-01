Во Львове зал облсовета забросали дымовыми шашками, есть пострадавшие — опубликованы фото и видео

Около 50 активистов, прорвав кордон охраны и полиции, с разных ходов ворвались в сессионный зал.

Патриоты сорвали сессию Львовского облсовета фото: zik.ua

Во вторник, 30 мая, во Львове активисты патриотических организаций сорвали сессию Львовского областного совета, ворвавшись в зал заседания, который забросали дымовыми шашками.

Травму получила сотрудница одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

Сообщается, что около сотни представителей ВО "Свобода", ГО "Сокил" и "Правого сектора" во время сессии облсовета проводили пикетирование под стенами облсовета с требованием к депутатам принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде относительно принятия закона "Об амнистии в 2016 году", который так и не был подписан президентом.

Участники акции выражали возмущение промедлением президента с подписанием закона об амнистии-2016, который также касается бойцов АТО, осужденных за незначительные преступления. По словам представителей "Правого сектора", из Львовской области пока заключенными являются десять человек.

Не дождавшись рассмотрения данного вопроса депутатами, около 50 активистов, прорвав кордон охраны и полиции, с разных ходов ворвались в сессионный зал и забросали зал дымовыми шашками. Части депутатов удалось выйти, других активисты на некоторое время заблокировали в заполненном дымом зале.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин объявил перерыв в работе сессии.

Как сообщили в пресс-службе Львовского областного совета, из здания областного совета сейчас вывели всех работников. Во время происшествия в сессионном зале пострадала журналистка телеканала "Перший Захидный", которая находится на 6-м месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка. Пострадавшую на скорой помощи забрали в больницу.

Как сообщила руководитель отдела коммуникации Нацполиции области Светлана Добровольская, все причастные к нарушениям общественного порядка устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в кулуарах здания Киевского городского совета на Крещатике произошла потасовка между активистами и охраной.

Видео: Mykola Hirniak, Інформаційне агентство Leopolis.

Фото: zik.ua.