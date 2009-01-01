В Москве полиция задержала украинского журналиста Цимбалюка

Цимбалюка задержали вместе с аспирантом, который вывесил над МГУ флаг Украины.

Роман Цимбалюк Скриншот

Во вторник, 21 марта, в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка.

Об этом сам Цимбалюк сообщил на своей страничке в Facebook.

"Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять "законность" съёмки. Первый раз в жизни в машине полиции. Не сработала аккредитация МИД РФ", — заявил он.

Цимбалюка задержали вместе с аспирантом, который вывесил над МГУ флаг Украины.

Российские силовики забрали у Цимбалюка его документы.

Напомним, украинского корреспондента Романа Сущенко задержили в Москве, куда он прибыл по личным делам, в начале октября 2016 года, обвинили в шпионаже и арестовали.

Видео: Фейсбук Р.Цимбалюка.