В Москве полиция задержала украинского журналиста Цимбалюка

Цимбалюка задержали вместе с аспирантом, который вывесил над МГУ флаг Украины.
Об этом сам Цимбалюк сообщил на своей страничке в Facebook.
"Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять "законность" съёмки. Первый раз в жизни в машине полиции. Не сработала аккредитация МИД РФ", — заявил он.
Цимбалюка задержали вместе с аспирантом, который вывесил над МГУ флаг Украины.
Российские силовики забрали у Цимбалюка его документы.
Напомним, украинского корреспондента Романа Сущенко задержили в Москве, куда он прибыл по личным делам, в начале октября 2016 года, обвинили в шпионаже и арестовали.
Видео: Фейсбук Р.Цимбалюка.