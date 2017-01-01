В ОБСЕ поделились грустной новостью из Краматорска: погиб наблюдатель

Трагедия произошла вчера, сотрудник Специальной мониторинговой миссии Организации стал участником аварии.

Наблюдатель ОБСЕ в Краматорске стал участником ДТП twitter.com/ukrinun

В Краматорске Донецкой области погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Трагедия произошла в четверг, 18 января, сказал спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик в Минске после очередного заседания, пишут "Новости Донбасса".

"Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — заявил он. По данным пресс-службы СММ, наблюдатель стал участником ДТП — погиб, когда ехал на такси по Краматорску.

Напомним, в апреле 2017 года в районе села Пришиб Луганской области, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине, погиб один наблюдатель, а двое — получили ранения. Погибший был гражданином США, раненные — наблюдатели из Германии и Чехии.