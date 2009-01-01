В Одессе на взятке погорела бывшая судья, опубликованы фото

Злоумышленницу поймали вчера, отметили в прокуратуре.

Задержанная злоумышленница od.gp.gov.ua

В среду, 24 мая, в Одессе правоохранители поймали нав сумме 3 тыс. долларов (более 78 тыс. гривен) бывшую судью Апелляционного суда Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным СБУ, злоумышленница требовала от местного жителя 5 тыс. долларов за вынесение положительного судебного решения по апелляционной жалобе насчет неправомерного увольнения.

"Обеспечить необходимый результат она обещала якобы благодаря знакомствам, которые остались в областном Апелляционном суде", — отметил в спецслужбе.

Позже силовики задокументировали получение экс-судьей аванса в размере 2 тыс. долларов. "Вторую часть (взятки — Ред.) — 3 тыс. долларов — должны были передать перед дальнейшим этапом рассмотрения жалобы", — добавили в ведомстве.

Злоумышленница задержана в одном из кафе вблизи здания суда при получении остальной части неправомерной выгоды. Начато производство по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком правоохранители во время получения крупной взятки — 10 тыс. долларов (свыше 260 тыс. гривен) — задержали местного прокурора. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: od.gp.gov.ua