В Омске пьяный мужчина ограбил, изнасиловал и пытался убить 13-летнюю школьницу

Теперь злоумышленнику "светит" многолетний срок в колонии строгого режима.

Иллюстративное фото sputnik.kg

В России, в дачном поселке неподалеку от Омска пьяный мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 13-летней школьницы, которая была дочерью подруги его сожительницы.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, инцидент произошел в феврале нынешнего года. 32-летний Сергей Д. под предлогом "отвезу девочку домой" остановил машину в безлюдном месте у теплотрассы неподалеку от улицы Краснознаменная. Сперва он отобрал у школьницы телефон, затем наличные деньги, а после – изнасиловал ее и пытался задушить.

Когда жертва от асфиксии (нехватка воздуха вследствие удушения – "Главред") потеряла сознание. Мужчина подумал, что она умерла, вынес ее из машины, оставил в снегу и немедленоо скрылся.

Через некоторое время от холода девочка пришла в себя и сумела дойти домой, где обо всем рассказала родителям.

Родители вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Подозреваемого задержали, когда он пытался скрыться за границей. Ему грозит до двадцати лет тюремного заключения в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в России внук убил, изнасиловал и съел глаза 93-летней бабушки.

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