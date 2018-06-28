Под Черкассами ром изнасиловал несовершеннолетнюю на кладбище

В Звенигороде Черкасской области представитель ромской национальности изнасиловал 17-летнюю девушку на кладбище.

"Жертве сразу удалось обратиться за помощью к медикам. Райбольница расположена неподалеку. Правоохранители уже поймали подозреваемого. Сейчас он под стражей", - сообщил о инциденте в Facebook журналист Сергей Радченко.

По словам автора публикации, он обращался в полицию, где ему официально подтвердили, что по факту преступления открыто уголовное дело.

С насильником девушка пересеклась в одной компании, с которой она вместе отдыхала.

Напомним, появилась информация по поводу личности молодого рома, убитого в стычке с радикалами в поселении на окраине Львова. Парня звали Давид Пап и он был родом из закарпатского села Баркасово, а во Львов приехал на заработки и занимался сбором металлолома.