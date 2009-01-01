В Винницкой области под колесами поезда погибла супружеская пара

59-летний мужчина и его 57-летняя жена, жители Жмеринского района попали под колеса поезда.

Под колесами поезда погибла супружеская пара news24ua.com

В воскресенье, 19 февраля, в Жмеринском районе Винницкой области на железнодорожном пути погибли супруги.

Об этом сообщили в ГУ НП в Винницкой области.

Около восьми часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на станции Лопатинцы, которая расположена на железно дорожном перегоне Жмеринка Сербиновцы, поезд № 119 сообщением "Запорожье-Львов" смертельно травмировал двух человек.

Установлено, что 59-летний мужчина и его 57-летняя жена, жители Жмеринского района попали под колеса поезда, когда пересекали железнодорожные пути недалеко от платформы, в неустановленном для этого месте.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Напомним, ранее сообщалось, что в купе поезда Мариуполь — Львов застрелился боец АТО.