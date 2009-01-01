В Запорожье на взятке поймали майора полиции, опубликованы фото и видео

Злоумышленника задержали на рабочем месте, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
По ее данным, злоумышленник требовал от местного жителя 15 тыс. гривен за непривлечение к уголовной ответственности за то, что тот сбил пешехода.
"Оперативники спецслужбы задержали майора полиции на рабочем месте при получении всей суммы", — отметили в СБУ.
Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решается вопрос насчет объявления задержанному подозрения в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Волынской области с погоней задержали трех инспекторов по надзору за дорожным движением-взяточников, полицейские, работая "по старинке", собирали "штрафы" с нарушителей правил дорожного движения на месте несения службы.
Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України