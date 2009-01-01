В Запорожье на взятке поймали майора полиции, опубликованы фото и видео

Злоумышленника задержали на рабочем месте, отметили в СБУ.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

В Запорожье силовики призадержали следователя одного из отделов Нацполиции (является майором).

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, злоумышленник требовал от местного жителя 15 тыс. гривен за непривлечение к уголовной ответственности за то, что тот сбил пешехода.

"Оперативники спецслужбы задержали майора полиции на рабочем месте при получении всей суммы", — отметили в СБУ.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решается вопрос насчет объявления задержанному подозрения в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Волынской области с погоней задержали трех инспекторов по надзору за дорожным движением-взяточников, полицейские, работая "по старинке", собирали "штрафы" с нарушителей правил дорожного движения на месте несения службы.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України