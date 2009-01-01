В зоне АТО накрыли агентурную сеть ДНР, задержаны два человека: опубликованы фото и видео

Злоумышленница предлагала военным за деньги передавать ей документы и данные о местах дислокации подразделений ВСУ.

Силовик и задержанная злоумышленница ssu.gov.ua

правоохранители разоблачили агентурную сеть так называемого "разведывательного управления республиканской гвардии", задержаны два человека.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что, в частности, обезврежена жительница Донецкой области, которая получила задание от представителей "республики" организовать сбор секретной информации в одной из воинских частей у линии разграничения.

"Женщина установила контакты с военнослужащими и предлагала за деньги передавать документы и данные о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины. Террористы планировали использовать полученные сведения для диверсионных акций и корректировки огневых ударов по украинским позициям", — отметили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что ее куратором был "разведчик" псевдореспублики с позывным "Цыган", которому она передала несколько "второстепенных документов".

Силовики и задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

"После получения информации о возможности завладеть документом с грифом "секретно" террорист решил лично перейти линию разграничения. Оперативники СБУ задержали "Цыгана" и информаторшу при передаче данных на подконтрольной украинской власти территории", — добавили в Службе.

Куратору уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство ими или участие в них, а также содействие их созданию или деятельности) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ предотвратили совершение ряда терактов против мирного населения в Мариуполе Донецкой области, запланированных "министерством госбезопасности" террористической ДНР под кураторством спецслужб России.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України