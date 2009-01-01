В зоне АТО погиб украинский военный

С начала суток зафиксированы два обстрела наших позиций.

Reuters

С начала суток боевики дважды обстреливали позиции сил АТО, погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".

"Уже с начала этой эпохи у нас зафиксированы два обстрела наших позиций — это, в частности, возле населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Возле Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий уже погиб", — сказал он.

Вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе террористы резко изменили тактику ведения боевых действий, умышленные поджоги — их новое оружие.