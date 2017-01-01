"Варварство, дикость, вандализм". На Кировоградщине повредили статую солдата у могил советских воинов, фото

В Гайвороне от скульптуры отбили или оторвали руку, отметили местные власти.

Неизвестные отбили или оторвали руку статуи солдата и лавровый венок, отметили в Гайворонского горсовете facebook.com/HayvoronMiskrada

В городе Гайворон Кировоградской области в сквере Победы неизвестные повредили статую солдата, которая установлена у могил 11-ти советских воинов и 43-х партизан.

Случившееся является варварством, дикостью и вандализмом, говорится на странице Гайворонского городского совета в Facebook.

"… в сквере Победы — полуразрушенная статуя солдата, установленная у могил 11-ти советских воинов и 43-х партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку статуи и лавровый венок", — отметили в ведомстве.

Напомним, 5 января в Харькове члены националистической организации "Права молодь" облили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, установленный на проспекте Петра Григоренко.