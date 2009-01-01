Винтовка и 12 автоматов. Одесский контрактник планировал привезти оружие на Майдан

Благодаря работе военной контрразведке и СБУ, следователи военной прокуратуры Южного региона задержали военнослужащего-контрактника ВМС.

Одесский контрактник планировал привезти оружие на Майдан Фейсбук А.Матиоса

В Одессе в одной из частей ВМС задержан контрактник, который намеревался везти на Майдан в Киев 12 автоматов АК и винтовку СВД.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, благодаря работе военной контрразведке и СБУ, следователи военной прокуратуры Южного региона задержали военнослужащего-контрактника ВМС одной из частей, дислоцированной в Одессе.

Военнослужащий заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. После допроса стало известно, что контрактник собирался везти оружие сегодня ночью в Киев для применения завтра на Майдане.

Фото: Фейсбук А.Матиоса.