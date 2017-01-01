Возможен поджог. В полиции назвали версии пожара во львовской церкви УПЦ МП

Все обстоятельства возгорания устанавливают эксперты, подчеркнули в Нацполиции.

Возможно, во Львове церковь загорелась вследствие короткого замыкания, отметили в полиции varta1.com.ua

Правоохранители расследуют пожар, произошедший во Львове в церкви Святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата , одна из версий — поджог.

Не исключено, что возгорание произошло вследствие короткого замыкания, пишет УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства пожара устанавливают эксперты.

Напомним, церковь Святого князя Владимира УПЦ МП во Львове горела в ночь на 3 февраля, огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.