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Возможен поджог. В полиции назвали версии пожара во львовской церкви УПЦ МП

Сегодня, 14:18

Все обстоятельства возгорания устанавливают эксперты, подчеркнули в Нацполиции.

Львов,церковь,пожар,УПЦ МП
Возможно, во Львове церковь загорелась вследствие короткого замыкания, отметили в полиции varta1.com.ua
Правоохранители расследуют пожар, произошедший во Львове в церкви Святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата, одна из версий — поджог.

Не исключено, что возгорание произошло вследствие короткого замыкания, пишет УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства пожара устанавливают эксперты.

Напомним, церковь Святого князя Владимира УПЦ МП во Львове горела в ночь на 3 февраля, огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.
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Львов, церковь, пожар, УПЦ МП, поджог
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