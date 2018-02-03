Во Львове горела церковь УПЦ МП, фото с места происшествия

В ночь на субботу, 3 февраля, во Львове горела церковь Святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.

Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуация.

"Ночью 3 февраля поступило сообщение о пожаре на проспекте Красной Калины во Львове. Загорелась современная деревянная постройка церкви Святого князя Владимира… Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Здание церкви спасено", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать трагического погибшего мальчика, это вызвало большой резонанс в обществе, было начато уголовное производство. В украинском сегменте соцсети Facebook набирал популярность хештег #принеси_куклу, позже в Виннице под епархию УПЦ МП принесли игрушки и гроб.