Враг накрывал позиции сил АТО из минометов и вооружения БМП, ранены три силовика

В целом, по состоянию на 18 часов произошло 38 обстрелов.

Вражеская бронетехника на Донбассе Reuters

На Донбассе в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины ранения получили сегодня трое украинских военных.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В целом, по состоянию на 18 часов произошло 38 обстрелов. Трое наших военных ранены", — говорится в сообщении.

Согласно информации штаба, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях: на Мариупольском — обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке, по Широкино — снайпер.

Отмечается, что на Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымскому, из гранатометов и стрелкового оружия — по Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении, используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.

Напомним, ранее волонтер рассказал подробности движения сил АТО на Светлодарской дуге.

Видео: Військове телебачення України.