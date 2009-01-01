Взяли с поличным. На взятке поймали крупную "шишку" из Минсоцполитики, опубликованы фото

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1 / 2 На взятке поймали крупную «шишку» из Минсоцполитики (Facebook Юрия Луценко)

Вымогатель требовал 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения.

На взятке поймали крупную «шишку» из Минсоцполитики Facebook Юрия Луценко

В Киеве задержан руководитель Фонда социальной защиты инвалидов при Министерстве социальной политики, который требовал 700 тыс. грн от директора областного отделения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"ГСУ ГПУ совместно со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения. Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов", — написал он.

По словам генпрокурора, сегодня злоумышленника задержали с поличным.

Facebook Юрия Луценко

Напомним, ранее на крупной взятке поймали чиновника Гоструда.

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.