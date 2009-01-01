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Взяли с поличным. На взятке поймали крупную "шишку" из Минсоцполитики, опубликованы фото

Сегодня, 17:49
Взятка, Минсоцполитики < >
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1 / 2 На взятке поймали крупную «шишку» из Минсоцполитики (Facebook Юрия Луценко)

Вымогатель требовал 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения.

Взятка, Минсоцполитики
На взятке поймали крупную «шишку» из Минсоцполитики Facebook Юрия Луценко
В Киеве задержан руководитель Фонда социальной защиты инвалидов при Министерстве социальной политики, который требовал 700 тыс. грн от директора областного отделения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"ГСУ ГПУ совместно со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения. Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов", — написал он.

По словам генпрокурора, сегодня злоумышленника задержали с поличным.

Взятка, Минсоцполитики
Facebook Юрия Луценко

Напомним, ранее на крупной взятке поймали чиновника Гоструда.

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.

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