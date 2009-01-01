Взяли с поличным. На взятке поймали крупную "шишку" из Минсоцполитики, опубликованы фото

Вымогатель требовал 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"ГСУ ГПУ совместно со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения. Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов", — написал он.
По словам генпрокурора, сегодня злоумышленника задержали с поличным.
Напомним, ранее на крупной взятке поймали чиновника Гоструда.
Фото: Фейсбук Ю.Луценко.