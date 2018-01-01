Жуткое убийство с обезглавленной жертвой в Одессе: полиция задержала подозреваемого

Правоохранители сообщили, что мужчина работает в ресторане сушистом и ранее был знаком с убитой.

Оперативники ищут часть тела жертвы в месте, которое указал задержанный. Полиция Одесской области

Сотрудники уголовного розыска Одессы 5 марта задержали подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней одесситки, чье тело было найдено без головы.

Подозреваемый 1993 года рождения был задержан во время поездки из Арциза в Одессу. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные полиции.

По информации СМИ, обвиняемый работает поваром-сушистом в одном из ресторанов Одессы. Со своей жертвой он был знаком ранее, поскольку они учились в одной школе.

Во время задержания злоумышленник ранил ножом сотрудника полиции, а затем пытался вскрыть себе вены.

В убийстве задержанный одессит сознался. По его словам, мотивами к преступлению стала неразделенная любовь, отказ девушки от близости и корыстный мотив.

Мужчина рассказал, что убил свою жертву, перерезав ей горло. Затем он обезглавил тело, забрав голову с собой вместе с ценным имуществом из квартиры жертвы. Сейчас оперативники разыскивают часть тела погибшей, которая, по словам задержанного, закопана.

Напомним, обезглавленное тело девушки обнаружили родители, которые начали поиски после того, как дочь долго не отвечала на телефонные звонки.