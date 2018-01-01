"Арсенал" уже нашел замену Венгеру — СМИ

Боссы "Арсенала" впечатлены работой Патрика Виейра в США.

Луис Энрике может возглавить "Арсенал" Instagram

Руководство лондонского "Арсенала" провело встречу с экс-тренером "Барселоны" Луисом Энрике, который может стать новым наставником "канониров".

Как сообщает The Independent, встреча прошла в неформальной обстановке. Также приглашению Энрике на пост главного тренера "Арсенала" может помешать тот факт, что испанец запрашивает такую же зарплату, как получает сейчас Венгер.

Отметим, что издание Daily Mail сообщило о том, что боссы "Арсенала" впечатлены работой Патрика Виейра в США и рассматривают его в качестве возможного кандидата на замену Венгеру.

Данный вариант прокомментировал сам француз в интервью ESPN FC.

"Виейра имеет потенциал однажды заменить меня, да. Думаю, он очень хорошо справляется со своей работой. Премьер-лига – очень особенный турнир. Есть множество бывших игроков, которые играли здесь и обладают необходимыми знаниями и качествами для того, чтобы заменить меня. Не волнуйтесь за это, выбор большой", — сказал Венгер.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце текущего сезона легендарный наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер покинет свой пост.

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