"Атлетико"- "Марсель" 3:0. Финал Лиги Европы. Обзор матча и видео голов

Испанцы в решающем матче второго по значимости еврокубка полностью переиграли французов.

В финале второго по значимости европейского футбольного соревнования, Лиги Европы, испанский клуб "Атлетико" (Мадрид) одержал победу над французским клубом "Марсель" со счетом 3:0.

Игра в общем и целов прошла под диктовку испанцев. Нечастые попытки "Марселя" перехватить инициативу вовсе поутихли, когда на 31-й минуте получил травму и был заменен форвард Димитри Пайе - главная ударная сила команды. Лишь под конец матча, на 81-й минуте Константинос Митроглу мощно ударил головой и попал в штангу ворот французов.

Два гола за "Атлетико" забил французский легионер-нападающий - Антуан Гризманн. Он отличился на 21-й минуте - после обрезки Замбо-Ангисса и паса Габи, а также на 49-й минуте - после отличной передачи от Коке. Этот же игрок на 89-й минуте отпасовал на Габи и тот забил третий мяч, довершив, тем самым, разгром "Марселя".

Марсель — Атлетико 0:3

Голы: Гризманн, 21, 49, Габи, 89

Марсель: Манданда — Сарр, Рами, Луис Густаво, Амави — Замбо-Ангисса, Сансон — Товен, Пайе (Лопес, 32), Окампос (Н'Джие, 55) — Жермен (Митроглу, 74)

Атлетико: Облак — Врсалько (Хуанфран, 46), Хименес, Годин, Эрнандес — Корреа (Партей, 88), Сауль, Габи, Коке — Диего Коста, Гризманн (Торрес, 90)

Предупреждения: Амави, Луис Густаво, Н'Джие - Врсалько, Эрнандес

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