Главный тренер "Черноморца" ушел в отставку — СМИ

Исполняющим обязанности главного тренера "моряков" назначен помощник Бабича Александр Грановский.

Главный тренер «Черноморца» ушел в отставку ФК "Черноморец"

В понедельник, 21 августа, главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич подал в отставку.

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера "моряков" назначен помощник Бабича Александр Грановский, сообщает "Думская".

На какое время ему поручено руководить командой — пока неизвестно, равно как и неизвестно, будет ли продолжен поиск нового главного тренера.

Напомним, что одесситы неудачно стартовали в Украинской Премьер-лиге, набрав всего 1 очко в 6 матчах. После домашнего поражения от "Вереса" (0:1) ультрас "Черноморца" потребовали отставки Бабича.