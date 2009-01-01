Главный тренер "Черноморца" ушел в отставку — СМИ

Исполняющим обязанности главного тренера "моряков" назначен помощник Бабича Александр Грановский.
По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера "моряков" назначен помощник Бабича Александр Грановский, сообщает "Думская".
На какое время ему поручено руководить командой — пока неизвестно, равно как и неизвестно, будет ли продолжен поиск нового главного тренера.
Напомним, что одесситы неудачно стартовали в Украинской Премьер-лиге, набрав всего 1 очко в 6 матчах. После домашнего поражения от "Вереса" (0:1) ультрас "Черноморца" потребовали отставки Бабича.