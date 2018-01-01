Из-за смерти капитана "Фиорентины" в Италии перенесли матчи Серии А

31-летний Давиде Астори скончался в день матча чемпионата Италии против "Удинезе".

Давиде Астори скончался утром в воскресенье, 4 марта @LucaDDomenico23

В Италии приняли решение о переносе всех поединков 27-го тура чемпионата по футболу на более поздний срок из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори.

31-летний защитник утром в воскресенье, 4 марта, в день матча чемпионата Италии против "Удинезе", был найден мертвым в своем гостиничном номере. Всего две недели назад Астори стал отцом, пишет Corriere dello Sport.

"Мы потрясены этой трагической новостью. Вся серия А поддерживает семью Давиде Астори и "Фиорентину", — говорится в сообщении руководства Серии А.

Астори является воспитанником "Милана". С 2008 до 2016 года его контракт принадлежал "Кальяри", в этот период он также выступал за "Рому" и "Фиорентину" на правах аренды. В 2016 году Астори перешел в "Фиорентину" на постоянной основе.

Астори провел 14 матчей за национальную сборную Италии по футболу, где забил один гол.

Напомним, в 2016 году в Румынии игрок бухарестского "Динамо" умер во время матча.