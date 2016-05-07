В Румынии игрок бухарестского "Динамо" умер во время матча

В Румынии во время матча между бухарестским "Динамо" и клубом "Вииторул" полузащитник первой команды — камерунский футболист Патрик Клод Экенг Экенг — потерял сознание, после чего умер.

Об этом пишет Дождь, ссылаясь на данные издания Digisport.

В то же время журналисты уточнили, что инцидент произошел во втором тайме игры Первой румынской футбольной лиги.

"Спортсмену было 26 лет, у него случился кардиогенный шок, из-за которого сердце перестало качать кровь к жизненно важным органам", — отметило издание.

После остановки матча врачи почти сразу смогли нащупать пульс Экенга, на две минуты восстановив его сердцебиение, позже того забрала "скорая" (там не было средств помощи), а в больнице он так и не пришел в сознание.

"Представители лечебного заведения пока не сделали никаких официальных заявлений. Полузащитник вышел на замену и сыграл только семь минут, причем за это время не сталкивался с другими игроками", — подчеркнули журналисты.

Напомним, в прошлом году в начале марта в Украине умер 29-летний футболист луганской "Зари" — Павел Худзик, который попал в аварию. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: The Vlady