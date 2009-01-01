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Как "Манчестер Юнайтед" радовался победе в Лиге Европы: опубликованы фото и видео

Сегодня, 07:37
Манчестер Юнайтед,Лига Европы,кубок,медали,Моуриньо < >
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1 / 9 "Манчестер Юнайтед" стал обладателем кубка Лиги Европы (Reuters)

В Стокгольме англичанам вручили медали и трофей.

Манчестер Юнайтед,Лига Европы,кубок,медали,Моуриньо
"Манчестер Юнайтед" стал обладателем кубка Лиги Европы Reuters
В шведском Стокгольме английский "Манчестер Юнайтед" после победы над нидерландским "Аяксом" получил медали и кубок Лиги Европы.

На церемонии вручения наград игроки и их главный тренер — Жозе Моуриньо — не сдерживали позитивные эмоции.

Футболисты пропустили вперед наставника, а потом травмированных и дисквалифицированных игроков, которые не смогли принять участие в противостоянии, пишет football.ua.

Ранее сообщалось, что в финальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил "Аякс" со счетом 2:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть фотографии и видео, можно здесь.

Видео: BT Sport 

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Манчестер Юнайтед, Лига Европы, кубок, медали, Моуриньо
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