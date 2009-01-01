Как "Манчестер Юнайтед" радовался победе в Лиге Европы: опубликованы фото и видео

В Стокгольме англичанам вручили медали и трофей.

"Манчестер Юнайтед" стал обладателем кубка Лиги Европы Reuters

В шведском Стокгольме английскийпосле победы над нидерландским "Аяксом" получил медали и кубок

На церемонии вручения наград игроки и их главный тренер — Жозе Моуриньо — не сдерживали позитивные эмоции.

Футболисты пропустили вперед наставника, а потом травмированных и дисквалифицированных игроков, которые не смогли принять участие в противостоянии, пишет football.ua.

Ранее сообщалось, что в финальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил "Аякс" со счетом 2:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть фотографии и видео, можно здесь.

Видео: BT Sport