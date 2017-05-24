Финал Лиги Европы. УЕФА отменил церемонию открытия из-за теракта в Манчестере

В связи с недавними трагическими событиями в Манчестере УЕФА отменил целый ряд мероприятий, которые касались церемонии открытия финала Лиги Европы в Стокгольме, в котором сразятся "Аякс" из Нидерландов и английский "Манчестер Юнайтед".

Шоу будет урезано до минимума, сообщает УНИАН со ссылкой на Radiosporten.

"Полноценного шоу не будет. Сейчас не время праздновать, мы должны проявить уважение и солидарность. Но вопрос о том, чтобы перенести финальный матч, даже не поднимался. Мы уверены, что эти подлые атаки не должны нам мешать играть в футбол. Ситуация была напряженной и до этих событий, но мы уверены, что во время игры все будет хорошо", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

В то же время, накануне финала ЛЕ, zbirna.com отмечает, что у номинальных хозяев встречи из Голландии всего одна серьезная кадровая потеря: из-за дисквалификации на поле не сможет выйти защитник Ник Виргевер. Впрочем, главного тренера "Аякса" Петера Боша накануне встречи волнует совсем не это: "Нервы. Вот, что сейчас главное. Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу. Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы — это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой".

Куда более серьезными выглядят кадровые проблемы у манчестерского клуба. Правда, говорить об этом, применительно к команде, где в большинстве матчей лавку греют такие персонажи, как Уэйн Руни, Антони Марсьяль или Майкл Каррик, как-то неприлично… И все же. Из-за травм Жозе Моуриньо потерял на марше Люка Шоу, Златана Ибрагимовича, Маркоса Рохо и Эшли Янга. "Свинью" тренеру подложил в ответном полуфинале защитник Эрик Байи, схлопотавший удаление…

Но накануне игры Жозе Моуриньо говорил совсем не об этом: "Мы сильно опечалены трагическими событиями, которые произошли в Манчестере. Все время думаем о жертвах и их семьях. У нас есть дело, и мы попробуем его сделать хорошо. Очень жаль, что мы не можем выйти на финал счастливыми, как это всегда бывает с нами в больших матчах. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города".

Добавим, что УЕФА пошел навстречу МЮ, который из-за террористического акта в Манчестере попросил отменить свою пресс-конференцию на "Френдс Арене" в Стокгольме. Слова Моуриньо взяты из официального заявления клуба.

В то же время, победив в финале ЛЧ, игроки английского клуба, в общей сложности, станут богаче на 38 миллионов фунтов. Прежде всего, это обусловлено возможной путевкой в Лигу чемпионов, которая автоматически означает 25-процентную прибавку к жалованию каждого исполнителя МЮ, в контракте которого значится недельный оклад свыше 20 тысяч фунтов.

Правда, тут есть и обратная сторона медали. Если сегодня команда Жозе Моуриньо уступит, весь следующий сезон от недельной зарплаты каждого игрока будут вычитаться те самые 25%. Такое условие действовало, к слову, и в этом сезоне. Не попадали под урезание только новобранцы команды Златан Ибрагимович, Эрик Байи, Поль Погба и Генрих Мхитарян.

Кроме этого, руководство "Красных Дьяволов" уже заявило, что за победу в матче команда получит миллион фунтов призовых. Капля в море, но, как говорится, копеечка к копеечке…

И еще. Поражение лишит МЮ 50 миллионов фунтов бонусов от спонсоров. Только один adidas, в случае пролета манкунианцев мимо ЛЧ в следующем сезоне, откусит 30% от годового контракта на 75 миллионов в той же валюте.

Так, что, игрокам в частности и клубу, в общем, есть, за что сражаться кроме престижа, трофея и любви болельщиков.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы "Аякс" по сумме двух матчей (5:4) взял верх над французским "Лионом", а "Манчестер Юнайтед" с общим счетом 2:1 обыграл испанскую "Сельту".