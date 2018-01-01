"Лацио"- "Динамо". Матч 1/8 финала Лиги Европы: котировки букмекеров

По всей видимости, на коэффициенты букмекеров повлияли последние результаты "динамовцев".

Букмекеры дают высокие шансы для римского "Лацио" на победу над киевским "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2017/2018.

Коэффициенты на победу "Римских орлов" начинаются с 1,39 в конторе bet365. William Hill и bwin дают 1,4. Меньше всех в выигрыш "Лацио" верят в PariMatch – 1,41.

Букмекеры William Hill оценивают вероятность ничьей в 4,5, bwin – 4,6, PariMatch – 4,9, а bet635 – 5.

Серьезнее в успех "Динамо" верит William Hill – 8, за ним PariMatch – 8,1, bwin дает 8,25, а bet365 – 9.

Напомним, матч "Лацио" – "Динамо" начнется в 22:05 по киевскому времени в четверг, 8 марта, на стадионе Олимпико в Риме.



