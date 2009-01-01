Лига Европы. Названы составы "Зари" и "Эстерсунда"

Игра пройдет во Львове, за ней будет следить арбитр из Швейцарии.
Об этом пишет football.ua.
Игра состоится на "Арене Львове" (начало запланировано в 22:05), следить за ней будет арбитр из Швейцарии Штефан Клосснер.
Составы команд-соперниц:
"Заря": Лунин — Гордиенко, Чечер, Сваток, Сухоцкий — Андриевский, Гречишкин — Караваев, Лунев, Громов — Юри;
Запасные: Шевченко, Каменюка, Опанасенко, Харатин, Любенович, Бабенко, Кабаев;
"Эстерсунд": Кейта — Эдвардс, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукийби — Айеш, Нури, Баширу, Сема – Хопкатт, Годдос;
Запасные: Андерссон, Геро, Бертилссон, Фритсон, Бьеркстрем, Соми, Менса.
Напомним, 24 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел ответный матч плей-офф Лиги Европы "Динамо" — португальский "Маритиму", столичный клуб победил противника со счетом 3:1.
Фото: zarya-lugansk.com