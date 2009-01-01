Лига Европы. Названы составы "Зари" и "Эстерсунда"

Игра пройдет во Львове, за ней будет следить арбитр из Швейцарии.

Игроки "Зари", иллюстрация zarya-lugansk.com

В четверг, 14 сентября, во Львове пройдет матч первого тура группового раундамежду, названы составы команд.

Об этом пишет football.ua.

Игра состоится на "Арене Львове" (начало запланировано в 22:05), следить за ней будет арбитр из Швейцарии Штефан Клосснер.

Составы команд-соперниц:

"Заря": Лунин — Гордиенко, Чечер, Сваток, Сухоцкий — Андриевский, Гречишкин — Караваев, Лунев, Громов — Юри;

Запасные: Шевченко, Каменюка, Опанасенко, Харатин, Любенович, Бабенко, Кабаев;

"Эстерсунд": Кейта — Эдвардс, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукийби — Айеш, Нури, Баширу, Сема – Хопкатт, Годдос;

Запасные: Андерссон, Геро, Бертилссон, Фритсон, Бьеркстрем, Соми, Менса.

Напомним, 24 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел ответный матч плей-офф Лиги Европы "Динамо" — португальский "Маритиму", столичный клуб победил противника со счетом 3:1.

Фото: zarya-lugansk.com