Доказать свою силу на поле и сыграть на результат. Анонс матчей "Динамо" и "Зари" в ЛЕ

В четверг, 14 сентября, киевское "Динамо" и луганская "Заря" начнут свой поход за славой в Лиге Европы.

Киевляне в 20:00 на НСК "Олимпийский" примут албанский "Скендербеу". Причем албанцы для "Динамо" являются старыми знакомыми, пишет football.ua.

Несмотря на то, что команды еще ни разу не пересекались в еврокубках, они регулярно исполняют друг для друга роль спарринг-партнера на предсезонных сборах Причем все контрольные встречи неизменно завершались в пользу киевлян.

В межсезонье албанцев покинули несколько ключевых игроков, в том числе и лучшие бомбардиры команды Латифи и Салихи, кроме того, произошла смена на тренерском мостике. И хотя новый тренер Илир Дайя говорит, что если бы была его воля, то не отпускал бы этих футболистов, однако смирился с судьбой и вынужден довольствоваться тем, что осталось под рукой.

Если "Скендербеу" лишь лелеет слабую надежду на победу или хотя бы ничью, расклады для "Динамо" предельно просты — только победа, причем уверенная и без всяких вопросов. Уход Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" и перевод на его место на правом фланге Виктора Цыганкова, естественно, ослабило команду, но такого соперника нужно побеждать в любом составе и любом состоянии.

Вот только желательно обойтись без шапкозакидательских настроений, ведь в сезоне-2015/2016, когда "Скендербеу" также выступал в групповом раунде Лиги Европы, и благополучно проиграв пять матчей, неожиданно вынес лиссабонский "Спортинг" — 3:0.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Коваль — Морозюк, Хачериди, Вида, Пиварич — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Гармаш, Гонсалес — Мбокани.

"Скендербеу": Шехи — Вангели, Радаш, Лиляй, Мици — Музака, Яшаница, Гавазай — Османи, Таку — Сов.

Не сыграют: Кендзера — Нимага.

Александр Хацкевич, тренер Динамо:

"Особо настраивать на "Скендербеу" никого не надо, все понимают, что это турнир, в котором мы хотим выступить достойно, но для начала надо выйти из группы. К самому матчу готовились в привычном режиме, только кроме обычных занятий просмотрели и разобрали поединки "Скендербеу" против "Динамо" (Загреб) в Лиге Европы и игру в чемпионате Албании. По организованности, компактности действий "Скендербеу" я бы сравнил с "Александрией" или "Ворсклой". Там тоже хватает мощных футболистов и отлично налажен переход от обороны к атаке".

"Мы прекрасно знаем, что уважать надо любого соперника, никакой недооценки нет. На футбольном поле все равны, и у любой команды есть шанс победить. А то, что наши игроки сильнее, они должны доказать на футбольном поле".

Илир Дайя, тренер "Скендербеу":

"Для нас непривычно играть в матчах такого ранга, поэтому фаворитом в поединке является "Динамо". Но у нас наверняка тоже будут шансы, и мы попробуем показать свою игру. Другие команды в группе также имеют более богатый опыт, но и с ними мы будем бороться и постараемся одержать несколько побед. Поединки группового раунда Лиги Европы не идут ни в какое сравнение с матчами чемпионата Албании, здесь совсем иной уровень. Но мы будем стараться выступить достойно"

В другом поединке, который начнется в 22.05 на "Арене Львов", луганская "Заря" имеет реальный шанс одержать свою первую победу на этой стадии турнира, но и шведский "Эстерсунд" мечтает о том же.

Казалось бы, после минувшего сезона, когда в группу к "Заре" попались соперники, не позволившие луганчанам одержать хотя бы одну победу, на сей раз по крайней мере один оппонент выглядит вполне по зубам. "Эстерсунд" — дебютант евротурниров, да и в высшем дивизионе Швеции появился совсем недавно.

Однако в том, что первое впечатление обманчиво, свидетельствует хотя бы список жертв шведов в квалификации Лиги Европы: турецкий "Галатасарай" (2:0 и 1:1), хорошо знакомый "Олимпику" греческий ПАОК (1:3 и 2:0) ну и "Фола" из Люксембурга, победы над которой можно считать само собой разумеющимися (1:0 и 2:1).

Неплохо идет "Эстерсунд" и в чемпионате Швеции, после 22-го тура занимая шестое место, отставая от зоны еврокубков лишь на три очка.

Ситуация у "Зари" куда хуже — лишь две победы в восьми турах первенства УПЛ. Однако вполне возможно, что все свои нерастраченные силы и нераскрытые возможности подопечные Юрия Вернидуба берегут для Лиги Европы? Во всяком случае разгром "Черноморца" и упорная борьба с "Шахтером" до последних минут явно свидетельствуют о том, что команда выходит из кризиса.

Ориентировочные составы:

"Заря": Лунин — Опанасенко, Чечер, Прийма, Сухоцкий — Андриевский — Караваев, Гордиенко, Бабенко, Громов — Юри.

"Эстерсунд": Кейта — Менса, Нури, Папаяннопулос — Бьеркстрем, Эдвардс, Петтерссон, Сема — Фритцсон — Архин, Бертилссон.

Юрий Вернидуб, тренер Зари:

"Настроение у команды хорошее. Готовимся к игре и ждем завтрашнего дня. Есть небольшие проблемы. У нас в последнем матче против "Шахтера" травмировался Василий Прийма. Он не сыграет. Все остальные готовятся к матчу. Мы прилетели с 20-ю футболистами – 17 полевых и три голкипера. Очень уважаю соперника. Они хорошо выглядели в квалификации. Провели 6 матчей. Из них проиграли только один матч – грекам 1:3. Это говорит о том, что команда выглядит неплохо. В чемпионате Швеции они недалеко от призовых мест. Желаю им попасть в тройку и получить шанс выступать в Лиге Европы на следующий сезон. Могу сказать, что мы, как и "Эстерсунд", ждем завтрашнего дня. На поле все будет видно. Пусть победит сильнейший".

"Завтра мы будем хозяевами. Нам ничего не остается, кроме игры на результат. Надеюсь, ребята это понимают и будут играть активно впереди. Хотя скажу, что глядя на матчи "Эстерсунда", эта команда неплохо выглядит в атаке. Тем более, они используют несколько схем. Завтра все увидим. Очень хотелось бы, чтобы мы играли номером 1".

"Очень хотелось бы, чтобы было больше болельщиков, нежели четверть стадиона. Мы понимаем, что это не наш стадион, не клубный. Я очень уважаю львовян и хочется попросить их прийти на стадион и поддержать нас. Мы такие же, как и вы, любим свою страну и будем делать все, для того, чтобы сыграть как можно лучше. Тем более, в нашей команде практически все украинцы. Иностранцев очень мало".

"Никогда не считал сколько нужно очков, чтобы выйти из группы и не собираюсь этого делать. Нужно выходить и играть. Набирать очки и делать все, для того, чтобы пройти как можно дальше".

Грэм Поттер, тренер Эстерсунда:

"Заря" — хорошая команда с хорошей тактикой. Они не первый год выступают в Лиге Европы. Луганчане физически сильны. Ожидаем хорошего матча. Как мы будем играть в тактическом плане, вы увидите во время игры. Мы набрались опыта. Раскрывать карты я не хочу. Вы увидите, на что способна наша команда. Сначала факт выхода нашей команды в групповой этап в Швеции был воспринят как сюрприз. Однако мы проделали большую работу, чтобы попасть в групповой этап. Наша страна и город может гордиться своей командой".

"Конечно, нас устроит победа. Но нам будет противостоять сильная команда. Мы прошли путь от 4 дивизиона до высшей лиги, поэтому всегда настраивались и настраиваемся только на положительный результат. Как будет на этот раз – увидим. Повреждение у Дугласа Бергквиста. Скорее всего, он не сыграет. Все остальные готовы выйти на поле".

"Я доволен жеребьевкой группы. "Атлетик", "Герта" и "Заря" — хорошие соперники и хорошие команды. Мы рады, что у нас есть возможность показать себя и представить Швецию на евроарене в матчах с такими клубами".

Напомним, в квалификации ЛЕ "Динамо" разобралось с португальским "Марититму" (0:0, 3:1).