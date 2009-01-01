Лига Европы: триумф "Динамо", печаль "Александрии" и катастрофа "Краснодара"

Киевляне прошли в основной тур ЛЕ.

"Александрия" уступила БАТЭ — 1:2 ФК "Александрия"

В четверг, 24 августа, в Украине состоялись два— в Александрии на стадионе "Ника" "Александрия" принимала белорусский БАТЭ из Борисова, а в Киеве "Динамо" на НСК "Олимпийском" встретилось с португальским "Маритиму".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Александрии завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Примечательно, что по ходу игры украинская команда вела в счете. На 34-й минуте пенальти реализовал Василий Грицук. Игрок "Александрии" пробил в левый от себя угол. Вратарь гостей Щербицкий угадал направление удара, но немного не дотянулся до мяча. За минуту до этого защитник гостей Драгун завалил Ситало в штрафной.

Судьба матча была решена в течение четырех минут в середине второго тайма.

На 69-й минуте Риос с правого фланга навесил к линии штрафной, после чего последовала скидка Мирко Иваничу и тот низом нанес точный удар. А на 73-й минуте Иванич сделал дубль. Стасевич набросил мяч точно на голову Иваничу, который пробил в ближний угол в противоход вратарю Панькиву.

Ранее "Главред" сообщал, что матч недельной давности в Борисове завершился вничью — 1:1. Таким образом, БАТЭ прошел в основной раунд Лиги Европы.





"Динамо" уверенно победило "Маритиму" — 3:1 фото: ФК "Динамо"

А тем временем на НСК "Олимпийский" "Динамо" уверенно победило "Маритиму" — 3:1. Киевляне решили судьбу игры в течение трех минут в середине первого тайма, сообщает УНИАН

На 32-й минуте счет открыл точным ударом Денис Гармаш. После навеса с фланга, защитник скинул мяч головой точно на Гармаша, который также пробил головой, продлив полет мяча в сетку — 1:0.

А спустя 3 минуты, на 35-й, преимущество киевлян удвоил Николай Морозюк. Ударом со штрафного Морозюк пробил мимо стенки и обманул вратаря, послав мяч практически по центру ворот.

После перерыва Дерлис Гонсалес увеличил счет до крупного.

Напомним, матч недельной давности в Фуншале завершился вничью — 0:0. Таким образом, "Динамо" вышло в основной турнир Лиги Европы.

Кроме того, вчера в Европе состоялись другие матчи последнего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в которых определились участники основного турнира.

АЕК Ларнака — "Виктория" — 0:0 (первый матч — 1:3)

"Динамо" Киев — "Маритиму" — 3:1 (0:0)

"Шериф" — "Легия" — 0:0 (1:1)

"Зенит" — "Утрехт" — 2:0 д.в. (0:1)

"Зальцбург" — "Вииторул" — 4:0 (3:1)

Эстерсунд — ПАОК — 2:0 (3:3)

"Александрия" — БАТЭ — 1:2 (1:1)

"Маккаби" Тель-Авив — "Альтах" — 2:2 (1:0)

"Фенербахче" — "Вардар" — 1:2 (0:2)

"Судува" — "Лудогорец" — 0:0 (0:2)

АЕК Афины — "Брюгге" — 3:0 (0:0)

"Митьюлланд" — "Аполлон" — 1:1 (2:3)

"Скендербеу" — "Динамо" Загреб — 0:0 (1:1)

"Видеотон" — "Партизан" — 0:4 (0:0)

"Олимпик" Марсель — "Домжале" — 3:0 (1:1)

"Русенборг" — "Аякс" — 3:2 (1:0)

"Брага" — "Хабнарфьордюр" — 3:2 (2:1)

"Шкендия" — "Милан" — 0:1 (0:7)

"Атлетик" — "Панатинаикос" — 1:0 (3:2)

"Хайдук" — "Эвертон" — 1:1 (0:2)

"Аустрия" — "Осиек" — 0:1 (2:1)

"Црвена Звезда" — "Краснодар" — 2:1 (2:3)

А главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов назвал катастрофой непопадание команды в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче раунда плей-офф краснодарцы проиграли "Црвене Звезде" — 1:2, а в первой игре победили — 3:2. Таким образом, сербская команда прошла в следующий раунд за счёт большего количества мячей, забитых на чужом поле.

Жеребьевка основного раунда соревнований состоится сегодня, 25 августа, в Монако. Начало — в 14.00 по Киеву. Основной турнир Лиги Европы стартует в середине сентября.

фото: fco.com.ua, fcdynamo.kiev.ua