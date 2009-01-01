Лига Европы: триумф "Динамо", печаль "Александрии" и катастрофа "Краснодара"

Киевляне прошли в основной тур ЛЕ.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Матч в Александрии завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Примечательно, что по ходу игры украинская команда вела в счете. На 34-й минуте пенальти реализовал Василий Грицук. Игрок "Александрии" пробил в левый от себя угол. Вратарь гостей Щербицкий угадал направление удара, но немного не дотянулся до мяча. За минуту до этого защитник гостей Драгун завалил Ситало в штрафной.
Судьба матча была решена в течение четырех минут в середине второго тайма.
На 69-й минуте Риос с правого фланга навесил к линии штрафной, после чего последовала скидка Мирко Иваничу и тот низом нанес точный удар. А на 73-й минуте Иванич сделал дубль. Стасевич набросил мяч точно на голову Иваничу, который пробил в ближний угол в противоход вратарю Панькиву.
Ранее "Главред" сообщал, что матч недельной давности в Борисове завершился вничью — 1:1. Таким образом, БАТЭ прошел в основной раунд Лиги Европы.
На 32-й минуте счет открыл точным ударом Денис Гармаш. После навеса с фланга, защитник скинул мяч головой точно на Гармаша, который также пробил головой, продлив полет мяча в сетку — 1:0.
А спустя 3 минуты, на 35-й, преимущество киевлян удвоил Николай Морозюк. Ударом со штрафного Морозюк пробил мимо стенки и обманул вратаря, послав мяч практически по центру ворот.
После перерыва Дерлис Гонсалес увеличил счет до крупного.
Напомним, матч недельной давности в Фуншале завершился вничью — 0:0. Таким образом, "Динамо" вышло в основной турнир Лиги Европы.
Кроме того, вчера в Европе состоялись другие матчи последнего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в которых определились участники основного турнира.
АЕК Ларнака — "Виктория" — 0:0 (первый матч — 1:3)
"Динамо" Киев — "Маритиму" — 3:1 (0:0)
"Шериф" — "Легия" — 0:0 (1:1)
"Зенит" — "Утрехт" — 2:0 д.в. (0:1)
"Зальцбург" — "Вииторул" — 4:0 (3:1)
Эстерсунд — ПАОК — 2:0 (3:3)
"Александрия" — БАТЭ — 1:2 (1:1)
"Маккаби" Тель-Авив — "Альтах" — 2:2 (1:0)
"Фенербахче" — "Вардар" — 1:2 (0:2)
"Судува" — "Лудогорец" — 0:0 (0:2)
АЕК Афины — "Брюгге" — 3:0 (0:0)
"Митьюлланд" — "Аполлон" — 1:1 (2:3)
"Скендербеу" — "Динамо" Загреб — 0:0 (1:1)
"Видеотон" — "Партизан" — 0:4 (0:0)
"Олимпик" Марсель — "Домжале" — 3:0 (1:1)
"Русенборг" — "Аякс" — 3:2 (1:0)
"Брага" — "Хабнарфьордюр" — 3:2 (2:1)
"Шкендия" — "Милан" — 0:1 (0:7)
"Атлетик" — "Панатинаикос" — 1:0 (3:2)
"Хайдук" — "Эвертон" — 1:1 (0:2)
"Аустрия" — "Осиек" — 0:1 (2:1)
"Црвена Звезда" — "Краснодар" — 2:1 (2:3)
А главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов назвал катастрофой непопадание команды в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче раунда плей-офф краснодарцы проиграли "Црвене Звезде" — 1:2, а в первой игре победили — 3:2. Таким образом, сербская команда прошла в следующий раунд за счёт большего количества мячей, забитых на чужом поле.
Жеребьевка основного раунда соревнований состоится сегодня, 25 августа, в Монако. Начало — в 14.00 по Киеву. Основной турнир Лиги Европы стартует в середине сентября.
фото: fco.com.ua, fcdynamo.kiev.ua