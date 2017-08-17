Плей-офф Лиги Европы. "Александрия" и БАТЭ разошлись миром, видео голов

В четверг, 17 августа, закончился первый матч плей-офф Лиги Европы между БАТЭ из Беларуси и украинской "Александрией", команды разошлись миром — 1:1.

Игра проходила в белорусском Борисове на "Борисов-Арене", за ней следил венгерский арбитр Тамаш Богнар.

Белорусы с первых минут противостояния начала активно атаковать и уже вскоре открыли счет — Иванич получил мяч от Стасевича и в касание пробил, попав в дальний угол ворот.

Немного позже александрийцы смогли исправить ситуацию. Бацула с левого фланга увидел, что Банада находится по центру ворот соперника совершенно один, после чего отдал ему отличную передачу. Тот набежали и пробил в касание, сделав счет 1:1.

До конца тайма команды создали несколько опасных моментов, однако никто не забил, также без голов прошла вторая половина матча. Ответная игра состоится 24 августа в Александрии на стадионе "Ника". Победитель по сумме двух противостояний сыграет в групповом турнире Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 25 числа, пишет Укринформ.

БАТЭ — "Александрия" 1:1

Голы: Иванич, 8 — Банада, 19

БАТЭ: Щербицкий — Бага, Булят, Милунович, М. Володько — А. Володько (Сигневич, 59), Драгун — Стасевич, Иванич, Гордейчук (Кендыш, 77) — Родионов (Туоминен, 83);

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула — Грицук (Пономарь, 69), Запорожан (Каленчук, 63), Банада — Полярус (Старенький, 77), Ситало, Цуриков;

Предупреждения: Стасевич, Милунович — Басов, Грицук.

Видео гола Иванича

Видео гола Банады

Ранее в Украине "Александрия" в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы победила румынскую "Астру" со счетом 1:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: @FCO1948, видео: Maxik, Sport 24/7