Лига Европы. "Динамо" снова сразится со "Львами Мадейры", а "Александрия" — с БАТЭ

В четверг, 24 августа, пройдут ответные матчи плей-офф Лиги Европы киевское "Динамо" — "Маритиму" из Португалии (прозвище — "Львы Мадейры"), украинская "Александрия" — БАТЭ из Беларуси.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игры состоятся Киеве и Александрии, их начало запланировано в 19:45, а также в 20:00 соответственно.

Киевляне, сыграв вничью на выезде в первом матче, просто обязаны дома обыгрывать противника и добывать путевку в групповой раунд Лиги Европы. Между тем "Александрии" для попадания в группу будет достаточно не пропустить.

Ориентировочные составы "Динамо" и "Маритиму":

"Динамо": Коваль — Морозюк, Вида, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский — Ярмоленко, Гармаш, Цыганков — Мбокани;

"Маритиму": Шарлез — Бебето, Пабло Сантос, Зайнайдин Жуниор, Луиш Мартинш — Гамбоа, Шен, Бесса, Кошта — Рикарду Валенте, Пиньо.

Ориентировочные составы "Александрии" и БАТЭ:

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Цуриков, Пашаев — Грицук, Старенький, Чорный, Банада, Каленчук — Ситало;

БАТЭ: Щербицкий — Булят, Милунович, М.Володько — Стасевич, Бага, Драгун, А.Володько, Иванич — Родионов, Гордейчук.

Напомним, первые матчи плей-офф Лиги Европы БАТЭ — "Александрия", "Маритиму" — "Динамо" закончились со счетом 1:1 и 0:0 соответственно. Главный тренер киевской команды Александр Хацкевич говорил, что его подопечные имели территориальное преимущество, но им не хватало "последнего паса".