Лига Европы. Нулевая ничья "Динамо" и Маритиму", не хватило последнего паса

17 августа в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" сыграло на Мадейре с футболистами португальского "Маритиму". Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Динамо" доигрывало поединок в меньшинстве — на 89-й минуте красную карточку получил Евгений Хачериди, сообщает УНИАН.

"Маритиму" — "Динамо" 0:0 (0:0)

Первый тайм прошел почти без моментов, зато во второй половине игры обе команды имели реальные шансы забить. Ворота гостей несколько раз спасал Максим Коваль, в то время как Мбокани также не использовал шанс стать героем.

"Маритиму": Шарлес; Бебето; Зейнадин; Пабло; Мартинш; Гамбоа (Клебер, 81); Шен; Бесса; Пикети (Ибсон, 73); Валенте; Эвертон (Пиньо, 67)



"Динамо": Коваль М.; Хачериди (до 89); Вида; Кадар; Буяльский (Шепелев В., 87); Сидорчук; Морозюк; Гармаш (Кравец, 87); Ярмоленко; Мбокани; Гонсалес Д. (Цыганков, 72)



Предупреждения: Гамбоа, 30; Шен, 83; Ибсон, 84 - Гармаш, 30; Кадар, 54; Сидорчук, 60; Ярмоленко, 62; Хачериди, 80, 89

Удаления: — Хачериди, 89 (второе предупреждение)

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что команда была готова к такой жесткой игре, сообщается на сайте клуба.

"Другой момент, что в некоторых эпизодах судья принимал решение не в нашу пользу. Это мое личное мнение.

Не получилось забить. Мы мели территориальное преимущество, прессинговали, старались диктовать игру, но нам не хватало последнего паса. А в тех моментах, когда нужно было уже бить, ребята почему-то еще хотели отдать пас", — сказал он.

Ничья оставляет практически равные шансы "Динамо" и "Маритиму" на выход в групповой раунд.

Ответная игра пройдет 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Победитель по сумме двух матчей сыграет в групповом турнире Лиги Европы УЕФА, жеребьевка которого состоится 25 августа.