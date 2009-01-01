Лучший нокаут 2016 года. Ломаченко стал обладателем награды телекомпании США

Аналитики отметили победную комбинацию чемпиона мира во втром полулегком весе.

Василий Ломаченко boxingnews.com.ua

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко стал обладателем награды за лучший нокаут 2016 года.

Об этом сообщил сам боксер в своем Instagram.

Награда украинцу была вручена американской телекомпанией ESPN.

Аналитики телеканала отметили победную комбинацию чемпиона мира во втром полулегком весе в бою против пуэрто-риканца Романа Мартинеса.

Победа в том бою позволила Ломаченко установить рекорд, завоевав титул чемпиона мира во второй весовой категории за минимальное количество проведённых поединков (в 7-ом бою).

Напомним, ранее Ломаченко получил престижную награду американского портала.

Видео: OG.