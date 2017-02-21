Ломаченко получил престижную награду американского портала, опубликовано фото

Чемпион мир по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко стал лучшим боксером 2016 года по версии посетителей авторитетного американского боксерского портала World Boxing News(WBN), он получил награду.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные издания.

В то же время агентство уточнило, что престижный трофей боксеру вручил его промоутер Боб Арум.

"Украинец почти на тысячу голосов обошел британца Карла Фрэмптона и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо", — отметили журналисты.

Ранее авторитетный американский портал Fightnews.com (старейший из мировых боксерских топ-сайтов) назвал Василия Ломаченко лучшим боксером 2016-го, в прошлом году наш спортсмен провел два впечатляющих победных поединка.

Фото: worldboxingnews.net