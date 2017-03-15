Лучший нокаут 2016 года. Ломаченко стал обладателем награды телекомпании США

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко стал обладателем награды за лучший нокаут 2016 года.

Об этом сообщил сам боксер в своем Instagram.

Награда украинцу была вручена американской телекомпанией ESPN.

Аналитики телеканала отметили победную комбинацию чемпиона мира во втром полулегком весе в бою против пуэрто-риканца Романа Мартинеса.

Победа в том бою позволила Ломаченко установить рекорд, завоевав титул чемпиона мира во второй весовой категории за минимальное количество проведённых поединков (в 7-ом бою).

Напомним, ранее Ломаченко получил престижную награду американского портала.

Видео: OG.