Без опыта бывает очень худо. Владимир Кличко назвал свое преимущество над Джошуа

Опыт — единственное, что нельзя глотать, как таблетки, отметил боксер.

Владимир Кличко klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинецзаявил, что он намного опытнее своего соперника — чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии

Об этом пишет BoxingScene, говорится на klitschko-brothers.com.

По словам нашего соотечественника, "опыт — как чемодан без ручки — c ним тяжело ходить, но без него бывает очень худо".

"Ты можешь быть крутым профи, в тебе может быть много молодецкого здоровья и силы, но опыт — единственное, что ты не можешь глотать, как таблетки. Я намного опытнее Джошуа, а значит, это мне сыграет на руку", — отметил спортсмен.

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа весной — 29 апреля — в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: klitschko-brothers.com