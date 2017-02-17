Дуэль взглядов. Владимир Кличко и Джошуа померялись кулаками

В немецком Кельне чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и экс-обладатель титулов WBO, WBA, IBF, IBO Владимир Кличко (64-4, 54 КО) после пресс-конференции провели традиционную дуэль взглядов.

Об этом идет речь в сообщении xsport.

Она прошла на импровизированном ринге, сделанном организаторами, при этом боксеры также померялись размером кулаков и перебросились парой слов.

Напомним, ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Кличко.

Видео: iFL TV.