Победа в двух сетах. Свитолина стала триумфатором Taiwan Open в Тайбэе

Финал длился 1 час 9 минут, а победа далась Свитолиной в двух в сетах достаточно легко.

Элина Свитолина Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой 250-тысячника Taiwan Open в Тайбэе.

В решающем матче уроженка Одессы встречалась с китаянкой Шуай Пэн, сообщает ZN.UA.

Финал длился 1 час 9 минут, а победа далась Свитолиной в двух в сетах достаточно легко, так как китаянка часто ошибалась и не смогла навязать борьбу представительнице топ-15 мирового рейтинга. За свой пятый титул в карьере Свитолина получит 43,000 долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

Финал:

Элина Свитолина (Украина, 1) — Шуай Пэн (Китай) — 6:3, 6:2.

Напомним, на турнире WTA в Австралии Свитолина обыграла первую ракетку мира.