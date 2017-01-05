Прорыв в полуфинал. На турнире WTA в Австралии Свитолина обыграла первую ракетку мира

В австралийском Брисбене завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте соревнований.

Победный для украинки матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

В игре, которая продолжалась около двух часов, все решилось в концовке третьей партии, где украинка выиграла три гейма подряд. При счете 3:3 наша спортсменка уверенно взяла оба свои гейма, а решающим в сете и матче стал восьмой гейм партии, когда Свитолина сделал брейк на подаче соперницы.

Теперь в полуфинале Свитолина сыграет с Каролиной Плишковой, которая сегодня в своем матче 1/4 финала одолела Роберту Винчи — 3:6, 6:2, 6:2.

Напомним, ранее Свитолина побеждала на Олимпиаде в Рио первую на тот момент ракетку мира американку Серену Уильямс.

Фото: brisbaneinternational.com.au.