Сборная Украины завоевала пять медалей на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям

Владимир Мисливчук с личным рекордом стал бронзовым призером в метании молота.

Сборная Украины завоевала пять медалей uaf.org.ua

На Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям, который завершился в Лас-Пальмс-де-Гран-Канария (Испания), сборная Украины выиграла пять медалей.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Владимир Мисливчук с личным рекордом стал бронзовым призером в метании молота среди мужчин в возрастной категории U23 (69,47 м).

Алена Шамотина также выиграла бронзовую медаль в метании молота U23 в соревнованиях женщин (66,31 м).

Кроме двух индивидуальных наши спортсмены также выиграли три командные медали. Мужчины стали серебряными призерами Кубка Европы, женщины и мужчины U23 — бронзовыми.

На Кубке Европы атлеты соревновались в четырех дисциплинах (толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья) и в двух возрастных категориях (среди мужчин, женщин, мужчин U23 и женщин U23).

Напомним, Украина завоевала пять медалей на чемпионате Европы по легкой атлетике, опубликованы фото и видео.

Фото: uaf.org.ua.