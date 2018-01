Скандал во Вьетнаме: полуголые модели устроили в самолете для футболистов "тошнотворное шоу", видео

Во Вьетнаме разгорелся скандал в связи с тем, что полуголые модели были приглашены на борт самолета, чтобы поздравить футболистов сборной страны после победы в финале молодежного чемпионата Азии-2018, где команда завоевала "серебро".

Инициатором такого решения выступила авиакомпания VietJet Air, которая хотела погорячее поздравить вице-чемпионов континента и пригласила на борт моделей в бикини. Рейс был не чартерным, поэтому неожиданным зрелищем насладились и рядовые пассажиры, сообщает Eurosport.

Между тем, Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама назвало разыгравшееся в самолете шоу тошнотворным и противоречащим вьетнамским традициям. А управление по делам гражданской авиации открыло расследование в отношении VietJet Air, поскольку авиакомпания не получала разрешения на подобный перформанс.

Вьетнамские пользователи соцсетей тоже раскритиковали VietJet Air. По их мнению, приглашение моделей в бикини на борт было неуважением к футболистам, которые стали национальными героями.

