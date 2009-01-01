Специальным гостем WWFC 8 в Киеве станет легенда ММА Юрайя Фэйбер

Американец провёл 44 боя, одержал 34 победы и заслуженно считается одним из лучших бойцов в истории лёгких весовых категорий.

Юрайя Фэйбер WWFC-World Warriors Fighting Championship

Всемирная лига— организатор турнира по смешанным единоборствам WWFC 8 по традиции готовит массу интересных сюрпризов для любителей единоборств, и одним из них станет присутствие на шоу легенды ММА из США Юрайи Фэйбера, который станет специальным гостем турнира

За 13-летнюю карьеру Фэйбер провёл 44 боя, в которых одержал 34 победы и заслуженно считается одним из лучших бойцов в истории лёгких весовых категорий. Юрайя был чемпионом WEC, но настоящую славу получил, выступая под знамёнами UFC, где за без малого шесть лет провёл 16 поединков и неоднократно претендовал на чемпионский титул, соперничая с такими звёздами, как Жозе Алдо, Доминик Крус, Ренан Барао и др.

В конце прошлого года американец, победив по очкам Брэда Пиккетта, завершил карьеру в ММА, но по-прежнему остаётся лидером одной из сильнейших команд UFC Team Alpha Male и выступает посланником своего спорта во всём мире.

Визит фигуры такого масштаба — несомненное событие для украинских ММА и ещё один весомый повод посетить турнир WWFC 8, чтобы увидеть живую легенду и 13-ть искромётных поединков своими глазами.

Напомним, что 27 сентября в киевском Дворце спорта состоится масштабный международный турнир по смешанным единоборствам, организованный лидером украинских ММА — всемирной лигой World Warriors Fighting Championship. Зрителям будет предложен увлекательный файткард из 13-ти поединков с участием мастеров боевых искусств из Украины, Бразилии, Франции, Литвы, Люксембурга, Молдовы и Австрии, а увенчают насыщенную программу сразу три жарких противостояния за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

По материалам пресс-службы WWFC