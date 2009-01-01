Стали известны результаты жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

Участие в жеребьевке приняли 20 команд, из которых образовано 10 пар.
Результаты жеребьевки
Путь чемпионов
"Карабах" (Азербайджан) — "Копенгаген" (Дания)
АПОЕЛ (Кипр) — "Славия" (Чехия)
"Олимпиакос" (Греция) — "Риека" (Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) — "Астана" (Казахстан)
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) — "Марибор" (Словения)
Путь представителей лиг
"Истанбул" (Турция) — "Севилья" (Испания)
"Янг Бойз" (Швейцария) — ЦСКА (Россия)
"Наполи" (Италия) — "Ницца" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) — "Стяуа" (Румыния)
Участие в жеребьевке приняли 20 команд, из которых образовано 10 пар. Согласно рейтингу коэффициентов УЕФА, клубы разделены на сеяные и несеяные.
Путь чемпионов
Сеяные
Олимпиакос (GRE) 64,580
Селтик (SCO) 42,785
Копенгаген (DEN) 37,800
АПОЕЛ (CYP) 26,210
Марибор (SVN) 21,125
Несеяные
Карабах (AZE) 18,050
Астана (KAZ) 16,800
Риека (CRO) 15,550
Хапоэль Беэр-Шева (ISR) 10,875
Славия Прага (CZE) 8,135
Путь представителей лиг
Сеяные
Севилья (ESP) 112,999
Наполи (ITA) 88,666
Ливерпуль (ENG) 56,192
ЦСКА (RUS) 39,606
Спортинг (POR) 36,866
Несеяные
Стяуа (ROU) 35,370
Янг Бойз (SUI) 28,915
Хоффенхайм (GER) 15,899
Ницца (FRA) 16,833
Истанбул Башакшехир (TUR) 10,340
Первые матчи этой стадии пройдут 15 и 16 августа, ответные игры — 22 и 23 августа.
Напомним, киевское "Динамо" проиграло в Швейцарии и вылетело из Лиги чемпионов.
фото: campeones.ua