Стали известны результаты жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в ходе которого будут разыграны десять путевок в групповую стадию турнира.

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов

"Карабах" (Азербайджан) — "Копенгаген" (Дания)

АПОЕЛ (Кипр) — "Славия" (Чехия)

"Олимпиакос" (Греция) — "Риека" (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) — "Астана" (Казахстан)

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) — "Марибор" (Словения)

Путь представителей лиг

"Истанбул" (Турция) — "Севилья" (Испания)

"Янг Бойз" (Швейцария) — ЦСКА (Россия)

"Наполи" (Италия) — "Ницца" (Франция)

"Хоффенхайм" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) — "Стяуа" (Румыния)

Участие в жеребьевке приняли 20 команд, из которых образовано 10 пар. Согласно рейтингу коэффициентов УЕФА, клубы разделены на сеяные и несеяные.

Путь чемпионов

Сеяные

Олимпиакос (GRE) 64,580

Селтик (SCO) 42,785

Копенгаген (DEN) 37,800

АПОЕЛ (CYP) 26,210

Марибор (SVN) 21,125

Несеяные

Карабах (AZE) 18,050

Астана (KAZ) 16,800

Риека (CRO) 15,550

Хапоэль Беэр-Шева (ISR) 10,875

Славия Прага (CZE) 8,135

Путь представителей лиг

Сеяные

Севилья (ESP) 112,999

Наполи (ITA) 88,666

Ливерпуль (ENG) 56,192

ЦСКА (RUS) 39,606

Спортинг (POR) 36,866

Несеяные

Стяуа (ROU) 35,370

Янг Бойз (SUI) 28,915

Хоффенхайм (GER) 15,899

Ницца (FRA) 16,833

Истанбул Башакшехир (TUR) 10,340

Первые матчи этой стадии пройдут 15 и 16 августа, ответные игры — 22 и 23 августа.

Напомним, киевское "Динамо" проиграло в Швейцарии и вылетело из Лиги чемпионов.

фото: campeones.ua