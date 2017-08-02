Бездарное поражение. "Динамо" проиграло в Швейцарии и вылетело из ЛЧ, видео голов

В среду, 2 августа, в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло в Швейцарии "Янг Бойз" со счетом 0:2.

По сумме двух встреч в следующий раунд прошел швейцарский клуб.

Уже на 13-й минуте швейцарская команда забила мяч. В нелепой ситуации Морозюк сфолил в своей штрафной, заработав пенальти в свои ворота. Оаро легко переиграл Коваля.

После этого инициатива полностью принадлежала хозяевам, которые имели огромное количество голевых моментов. До поры до времени отличную игру демонстрировал Максим Коваль, "Динамо" выручала штанга.

Однако на 90-й минуте Лотомба после подачи углового протолкнул мяч в сетку — неожиданно ошибся как раз Коваль, превратившись из героя в антигероя.

"Янг Бойз" — "Динамо" 2:0 (первый матч — 1:3)

Гол: Оаро, 12 (с пенальти), Лотомба, 89

"Янг Бойз": Вольфли — Бенито, фон Берген, Нуху, Мбабу — Раве, Соу (Лотомба, 85), Саного, Фасснахт (Сулеймани, 73) — Оаро, Ассале (Нсаме, 73).

"Динамо": Коваль — Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар — Шепелев (Корзун, 69), Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 83), Гонсалес (Кравец, 90+2), Ярмоленко — Мбокани

Предупреждения: Мбабу, Оаро — Сидорчук, Шепелев, Вида, Кадар, Гонсалес, Коваль, Хачериди

"Динамо" прекратило выступления в Лиге чемпионов и получит еще один шанс во втором по рангу турнире — Лиге Европы.

Напомним, в первом матче неделю назад "Динамо" добыло победу — 3:1.

Видео: ТСН.