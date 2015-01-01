Трансфер Срны в "Барселону" под угрозой срыва из-за маленькой зарплаты

Цена хорвата на рынке — 4 млн, но каталонцы готовы платить значительно меньше.
Об этом со ссылкой на испанскую прессу сообщает ТСН.
Сейчас перед хорватским защитником стоит выбор, остаться в украинском клубе или уехать в Испанию с меньшей зарплатой. Дело в том, что каталонцы предлагают футболисту значительно меньшую сумму, чем он получает в "Шахтере".
Срна уже встретился со всеми руководителями "Барселоны" и в ближайшее время должен дать свой ответ.
Как пишет издание, Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро, однако "Шахтер" готов отпустить футболиста в "Барселону" бесплатно.
Напомним, в этом сезоне из "Шахтера" уйдет ряд игроков — защитник Вячеслав Шевчук, хорватский нападающий Эдуардо да Силва, а также бразилец Тайсон.