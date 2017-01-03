Трансфер Срны в "Барселону" под угрозой срыва из-за маленькой зарплаты

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна, который сыграл за "горняков" 500 матчей, может остаться в команде, хотя и размышляет о переходе в "Барселону".

Об этом со ссылкой на испанскую прессу сообщает ТСН.

Сейчас перед хорватским защитником стоит выбор, остаться в украинском клубе или уехать в Испанию с меньшей зарплатой. Дело в том, что каталонцы предлагают футболисту значительно меньшую сумму, чем он получает в "Шахтере".

Срна уже встретился со всеми руководителями "Барселоны" и в ближайшее время должен дать свой ответ.

Как пишет издание, Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро, однако "Шахтер" готов отпустить футболиста в "Барселону" бесплатно.

Напомним, в этом сезоне из "Шахтера" уйдет ряд игроков — защитник Вячеслав Шевчук, хорватский нападающий Эдуардо да Силва, а также бразилец Тайсон.