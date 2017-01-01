Триумф в Австралии. 15-летння украинка выиграла взрослый турнир по теннису

Выигранный титул стал для Марты Костюк вторым на профессиональном уровне и крупнейшим в её карьере.

Марта Костюк выиграла турнир ITF btu.org.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Австралии победив в финале швейцарскую теннисистку Викторию Голубович.

В шестом гейме стартового сета Костюк сделала первый брейк в матче, затем уверенно защитила свою подачу и повела 5:2. После этого швейцарка под ноль взяла следующие два гейма, но Марта не дала сопернице сравнять счёт, вновь взяв подачу Голубич.

В начале второй партии Костюк вышла вперёд 2:0, но затем Голубич выиграла три гейма подряд. Марта сделала обратный брейк и струдом взяла свою подачу, снова поведя в счёте. В восьмом гейме украинке в четвёртый раз удалось "брейкануть" Викторию, после чего со второго матчбола завершить встречу.

Марта Костюк (Украина, JE) - Виктория Голубич (Швейцария, 1) 6:4, 6:3

Выигранный титул стал для Костюк вторым на профессиональном уровне и крупнейшим в её карьере. В прошлом году киевлянка стала самой молодой нашей теннисисткой, когда-либо побеждавшей на турнире ITF, выиграв титул на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси, пишет btu.org.ua.

Победа на турнире в Австралии позволит 15-летней украинке в следующий понедельник вновь установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой юной теннисисткой в Топ-200. Благодаря этому Марта сможет уже напрямую попасть в квалификации турниров Большого Шлема.

Напомним, 6 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на турнире серии Премьер в австралийском Брисбене.