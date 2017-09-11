Украинка стала триумфатором юниорского US Open, опубликованы фото и видео

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей юниорского Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

В финальном матче наша спортсменка в дуэте с представительницей Сербии Ольгой Данилович обыграли пару Лея Бошкович (Хорватия) / Сиюй Ван (Китай) со счетом 6:1, 7:5, сообщает UkrainianTennis в Twitter.

Таким образом, Костюк получила второй юниорский титул Grand Slam в сезоне после триумфа в одиночном разряде на Australian Open.

Отметим, что сейчас киевлянка занимает 491-е место в рейтинге WTA.

Напомним, ранее Марта Костюк стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне.

Фото: @UkrainianTennis.

Видео: Tennis366.